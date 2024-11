Tg24.sky.it - Usa, pena per Trump nel caso Stormy Daniels rinviata a tempo indefinito

La sentenza per comminare laa Donaldneldei pagamenti in nero alla pornostarè stata"a". Lo ha annunciato il giudice Juan Merchan. La sentenza che avrebbe stabilito laera stata programmata per il 26 novembre. Due giorni fa i legali diavevano chiesto al giudice l'archiviazione delin virtù del Presidential Transition Act del 1963 e avevano fino al 20 dicembre per presentare gli argomenti a favore dell'archiviazione. Il giudice ha invece imposto loro di presentare i documenti entro il 2 dicembre e alla procura di rispondere entro il 9.