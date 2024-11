Stati Uniti Pam Bondi sarà la nuova ministra della Giustizia | chi è la scelta di Trump dopo il ritiro di Matt Gaetz

Leggi su Open.online

Donaldha annunciato la nomina di Pam. Laè stata comunicata tramite il social Truth, dove il presidente deglil’ha elogiata per il suo impegno passato e la sua lealtà durante il primo impeachment dell’ex presidente. Pam, 57 anni, ha ricoperto il ruolo di procuratrice generaleFlorida dal 2011 al 2019 sotto l’amzione del governatore Rick Scott. Durante il suo mandato, si è distinta per la lotta contro il traffico di droga, con particolare attenzione alla crisi del fentanyl, una delle principali cause di overdose negliha guidato iniziative contro l’Obamacare, attirando consensi nel partito repubblicano per la sua linea conservatrice e l’opposizione alle politiche progressiste in ambito sanitario.