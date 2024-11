Smart farming droni e interfacce digitali | presentati i risultati del progetto AgroFiliere

Leggi su Ildenaro.it

Sistemi meccatronici e di interfaccia digitale per trattori, dispositivi per lo, applicazionie meccatroniche avanzate per le colture cerealicole, orticole e florovivaistiche e per le trasformazioni agroalimentari,e robotica in campo per prevenire l’attacco di patogeni, diminuire l’utilizzo di acqua, fitosanitari e concimi, riducendo l’impatto ambientale e aumentando, al contempo, la qualità e il volume della produzione. Questi gli obiettivi di, sottodel programma “Agridigit”, finanziato dal Masaf e coordinato dal Crea Ingegneria e Trasformazione Agroalimentari, al quale hanno collaborato i centri Agricoltura e Ambiente, Cerealicoltura e Coltura Industriali, Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, e Orticoltura e Florovivaismo. Ifinali sono statioggi, a Roma, nel convegno “Tecnologieintegrate per il rafforzamento sostenibile di produzioni e trasformazioni agroalimentari”.