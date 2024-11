Ilrestodelcarlino.it - Sfregio durante la rissa nel locale, 28enne condannato a un anno

Undi reclusione e mille euro di risarcimento. Con questa sentenza si è concluso anche per l’ultimo imputato, undi origine russa, il primo grado del processo relativo alla furibondache era avvenuta la notte dell’11 novembre 2017 all’uscita delGiradischi di Faenza quando un 26enne albanese aveva rimediato alcuni fendenti con una lama. Per i fatti in questione, in cinque, tra cui il ferito che era anche parte offesa, erano finiti nei guai: tutti residenti a Faenza, avevano tra i 23 e i 26 anni. Per quasi tutti il processo era stato sospeso a marzo 2022 con messa alla prova tranne che per ildi origine russa. Vista la contestata aggravante dellopermanente al viso, gli atti erano stati rimandiati indietro al gup Corrado Schiaretti e il difensore Greta Monti aveva chiesto il non luogo a procedere.