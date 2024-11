Gaeta.it - Sentenza definitiva per la strage di Sanità: condannati mandanti ed esecutori della faida

Il 22 aprile 2016, il rionedi Napoli fu scosso da unache ha segnato un altro capitolo drammatico nellatra i clan locali. Dopo otto anni, la giustizia ha finalmente emesso un verdetto definitivo, confermando le condanne per ie glidi un agguato che ha causato due morti e numerosi feriti. Lamette un punto fermo su un episodio che ha portato ulteriore instabilità in una zona già segnata dalla violenza.Lae le sue conseguenzeL'agguato del 22 aprile 2016 si consumò nel circolettoMadonna dell'Arco, nelle Fontanelle, dove Giuseppe Vastarella e Salvatore Vigna furono uccisi, mentre tre persone furono gravemente ferite. Gli episodi di violenza, già preoccupanti nella zona, aumentarono in quella fase, intensificati dall'omicidio di Pietro Esposito, noto come "Pierino", perpetrato da uomini del boss Carlo Lo Russo.