Gaeta.it - Qatar lancia la campagna “Sorprenditi” per promuovere il turismo in 10 mercati, Italia compresa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La nuovapubblicitaria di Visit, intitolata “”, si sta preparando a conquistare il cuore dei viaggiatori in dieciinternazionali, inclusa l’. Focalizzandosi su famiglia, coppie e gruppi di amici, laintende trasmettere il messaggio che iloffre esperienze turistiche varie e memorabili. L’iniziativa fa parte della strategia del paese per incrementare la sua visibilità globale nel settore turistico, evidenziando le bellezze e le attrazioni uniche che ilha da offrire.Unamulticanale per un messaggio globaleLa” è stata progettata per essere veicolata attraverso molteplici canali, compresi televisione, social media e pubblicità outdoor. Utilizzando liriche familiari e orecchiabili, latrae ispirazione dal celebre pezzo musicale “Sunny” di Bobby Hebb, reinterpretato per dare un tocco fresco e moderno al messaggio.