Prato nella morsa nel maltempo | esonda il Bardena a Figline

di, Val di Bisenzio, Montemurlo. Un nottata di, fra pioggia e vento, che ancora una volta provoca danni e paura in provincia.notte la situazione più critica è stata quella didi, dove il torrenteè uscito dal proprio lettoper invadere la strada. Una situazione che si verifica spesso in caso di intense piogge.Alberi caduti adi(foto Vvff)A causa deldovuto al temporale ed alle raffiche di vento che si sono abbattute sul territorio provinciale dal pomeriggio del 21 novembre, sono state numerose le richieste di soccorso da parte dei cittadini per danni legati all’acqua ed alla caduta di rami e alberi. Per fronteggiarle, il dispositivo di soccorso è stato potenziato.Circa 20 gli interventi urgenti effettuati, altri ne restano in coda.