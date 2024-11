Ilrestodelcarlino.it - Parma eletta Capitale Europea dei Giovani 2027

, 22 novembre 2024 –sarà ladei: a decretarlo è stato lon Youth Forum, organizzazione con sede a Bruxelles che raggruppa più di cento associazioni di volontariato. La città emiliana ha superato le altre quattro candidate: Chisinau (Moldavia), Skopje (Macedonia del Nord), Fuenlabrada e Malaga (entrambe in Spagna).succederà dunque a Tromso, in Norvegia. Molto bolle in pentola: ', una grande piazza per l'Europa' è il titolo del programma di iniziative presentato a corredo della candidatura. Il punto forte del dossier – presentato dal Comune insieme a JEP Junior Enterprisee in collaborazione con la Commissionedie il Consiglio Nazionale– è stata la promessa di dialogo e partecipazione tra ie la società, permettendo di far sentire su ampia scala quelle voci che finiscono spesso con l’essere inascoltate.