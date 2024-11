Quotidiano.net - Ötztal, emozioni in quota. Avventure per grandi e piccini. Che sciate sui ghiacciai alpini

La valle più lunga del Tirolo e a pochi passi dall’Italia è pronta per l’avvio della stagione sciistica 2024/25. Due eventi di Coppa del Mondo, neve garantita al 100% grazie all’altitudine e la partenza congiunta dei due comprensori sciistici di Sölden e Gurgl fanno dell’il “place to be” fin dal primo minuto dell’inverno. Un totale di sei comprensori sciistici con 363 chilometri di piste e 90 impianti di risalita garantiscono una grande varietà. Non mancano attività tranquille come l’esperienza lenta in mezzo alla natura a Vent, Gries e Niederthai. L’Superskipass permette di raggiungere piste fino a 3.340 metri. Fino a maggio la neve è garantita e il divertimento sugli sci è assicurato. Moderni impianti, luoghi spettacolari e un’ampia scelta di alloggi, da quelli per famiglie a quelli a 5 stelle, garantiscono un’infrastruttura eccellente.