Iltempo.it - “Oscenità”. Si infiamma la lotta alla monarchia inglese: spese pazze per incoronare Carlo

È costata 72 milioni di sterline l'incoronazione did'Inghilterra. "Una spesa oscena" la definisce Graham Smith, il Ceo di Republic. Movimento che punta ad abolire lae che il 6 maggio 2024 aveva organizzato un sit-in di protesta mentre nell'Abbazia di Westminster l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby posava la corona sul capo del nuovo sovrano. Il Dipartimento britannico per la cultura, i media e lo sport ha reso noto di aver sostenuto per la cerimonia 50,3 milioni di sterline (circa 63 milioni di euro) di costi diretti. A cui vanno aggiunti 21,7 milioni di sterline (25 milioni di euro) didel ministero dell'Interno per i poliziotti incaricati di sorvegliare l'evento e garantirne la sicurezza. "Se si aggiungono anche i costi sostenuti dal Ministero della Difesa per i militari messi in campo, Transport for London, i vigili del fuoco e lesostenute dai municipi il bilancio complessivo oscilla tra 100 e 250 milioni di sterline", sottolinea Republic.