Gaeta.it - Nona edizione di Uno Sguardo Raro: Festival dedicato alle malattie rare e al cinema internazionale

Facebook WhatsAppTwitter Ladi UnoDisease International Filmha preso il via oggi, accendendo i riflettori su storie di vita che affrontano tematiche legatediversità. Questotografico unico nel suo genere si svolgerà fino al 1° dicembre, con eventi che coinvolgeranno diverse località di Roma e in Francia, offrendo un’importante visibilità a narrazioni spesso trascurate.Il programma dele i luoghi degli eventiLa manifestazione, che si snoda attraverso una serie di proiezioni e attività, avrà una significativa presenza a Parigi. Già in programma, è la proiezione di una selezione dei migliori cortometraggi internazionali presso ilEspace Saint Michel il 22 novembre, seguita da un evento alLe Parterre di Dourdan il 24 novembre.