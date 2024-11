Lapresse.it - Milano, Salvini: “Ho qualche idea, ma nome sindaco non arriva con due anni di anticipo”

“Avogliamo vincere, ma non parto dai nomi come fanno altri. Parto dal progetto. Stiamo girando quartiere per quartiere e stiamo preparando le liste e il programma. Ildelnonsicuramente con duedi”. Così Matteo, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, a margine degli Stati Generali della Sanità della Lega a. “La Lega sta lavorando per vincere perché come centrodestra ci dobbiamo scusare con i milanesi per gli errori commessi in passato. Sala non ha più la voglia, la spinta e lo stimolo per fare appieno ildiche è una città straordinaria e ci aspettano sfide incredibili“, ha aggiunto. A chi gli chiedeva se sia meglio un profilo politico o tecnico, il vicepremier ha risposto: “Voglio che sia una persona valida che può vincere.