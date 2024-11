Gaeta.it - Meteo Italia: marzo freddo e venti forti, atteso un miglioramento nel weekend

Facebook WhatsAppTwitter Le condizioninei prossimi giorni si manterranno instabili, conintensi, specialmente nelle regioni del Centro-Sud. Tuttavia, gli esperti delprevedono un cambiamento significativo a partire dal fine settimana. Antonio Sanò, fondatore del sito iL.it, ha fornito aggiornamenti dettagliati sulle previsionirologiche.Situazione attuale e previsioni per venerdì 22 novembreLe burrasche che stanno colpendo l’, in particolare il Medio Adriatico e le zone tra il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale, continueranno a imperversare ancora per alcune ore. Secondo Sanò, dopo una notte caratterizzata da marosi eccezionali, con onde che hanno raggiunto altezze di 7-8 metri in Liguria di Levante e Toscana, la situazione rimane critica.