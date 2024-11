Lettera43.it - Mandato d’arresto per Netanyahu, Meloni: «Porremo la questione al G7»

Leggi su Lettera43.it

Il governo italiano non ha ancora espresso una posizione chiara suldi arresto emesso della Corte penale internazionale nei confronti del premier israeliano Benyamine dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, accusati di crimini di guerra e contro l’umanità per la condotta di Israele della guerra a Gaza. La premier Giorgiaha fatto sapere che la Presidenza italiana del G7 porrà laall’ordine del giorno della prossima Ministeriale Esteri che si terrà a Fiuggi dal 25 al 26 novembre. «Approfondirò in questi giorni le motivazioni che hanno portato alla sentenza della Corte penale internazionale. Motivazioni che dovrebbero essere sempre oggettive e non di natura politica», ha detto. «Un punto resta fermo per questo governo: non ci può essere una equivalenza tra le responsabilità dello Stato di Israele e l’organizzazione terroristica Hamas», ha aggiunto.