L’Inter torna sul mercato dei portieri? Vari nomi sul taccuino

ha acquistato in estate il portiere Josep Martinez dal Genoa, convinta del fatto che fosse l’uomo giusto per affiancare Yann Sommer in una staffetta finalizzata al passaggio di consegne dallo svizzero allo spagnolo nel giro di qualche anno. Ora si intensificano le voci di una realtà meno chiara di quella apparente.LA SITUAZIONE –, in questo momento, può contare su duein grado di assumere il ruolo di titolare in Serie A e in Champions League. Anche se, finora, ad aver calcato il campo è solo Yann Sommer, la convinzione della dirigenza nerazzurra è che l’ingaggio di Josep Martinez sia stato quello giusto per consentire a Simone Inzaghi di poter predisporre il piano adeguato per la graduale sostituzione dello svizzero come numero uno nerazzurro. La speranza dello spagnolo, in questo caso, è quella di poter avere una prima apparizione in maglia meneghina nei prossimi mesi.