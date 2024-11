Linkiesta.it - La resistenza culturale ucraina

L’invasione russa innon è solo uno spietato tentativo di annettere territori, ma soprattutto quello di cancellare davanti agli occhi del mondo l’identità, tornando a soggiogarla e russificarla come ha fatto indisturbata e in modo coatto per secoli. Il Cremlino non colpisce infatti solo scuole e ospedali, ma considera obiettivi militari anche musei e siti culturali ucraini. Secondo l’Unesco sono stati bombardati circa trecentocinquanta monumenti in, tra questi un simbolo della: la tipografia di Kharkiv, distruggendo le preziose tirature destinate a eventi culturali come “Arsenale del libro” (Knyzhkovyy Arsenal), la più grande fiera dell’editoria. «Bombardare i siti culturali ucraini è una politica mirata della Russia. Ne abbiamo le prove. A luglio i servizi segreti ucraini hanno identificato il responsabile militare che ha dato l’ordine di colpire il museo del filosofo Hryhorij Savy? Skovoroda.