Lanazione.it - “Intelligenza Artificiale e coscienza umana: L’alba di una nuova rivoluzione culturale?”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 22 novembre 2024 - "di una?”. Questo il titolo del convegno organizzato da Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo - associata all'International Federation for Human Rights - e Fratellanza Artigiana d'Italia di Firenze con il patrocinio della Regione Toscana, in programma martedì 26 novembre all’Istituto per l’Arte e il Restauro di Palazzo Spinelli (Via Maggio13), a partire dalle 16. A partecipare sarà anche lo scienziato di fama internazionali Federico Faggin, fisico, imprenditore, inventore del microchip. "Agli albori del XXI secolo - spiegano gli organizzatori - è necessario e obbligatorio affrontare un argomento di grande attualità come quello dello sviluppo dell’, cercando non solo di definire cosa sia l’, ma anche e soprattutto di metterla in relazione con la, le emozioni e la sensibilità