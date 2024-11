Linkiesta.it - Il grande caos delle agevolazioni ai mutui per i giovani

Proroghe, frenate, ritocchini, nuovi e vecchi requisiti. Il camposuiper l’acquisto della prima casa pere famiglie è una giungla che si complica a ogni legge di bilancio. Di fatto impedendo a chi vuole compiere ilpasso di poter fare affidamento nel tempo su sconti e garanzie statali.Per la prima volta, la bozza della manovra 2025 ha prolungato il fondo prima casa fino al 2027 con una dotazione di seicentosettanta milioni in totale. Una boccata d’ossigeno per il fondo istituito nel 2013 dal governo Letta, che nei primi nove mesi dell’anno, con il progressivo calo dei tassi d’interesse, ha visto crescere il numerodomande ammesse di oltre il quindici per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma sono bastati pochi giorni per vedere all’orizzonte nuove potenziali complicanze.