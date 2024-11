Gaeta.it - Il calcio al servizio della società: il messaggio di Gabriele Gravina per la lotta alla SLA

Facebook WhatsAppTwitter La Sclerosi Laterale Amiotrofica rappresenta una delle sfide più complesse nella ricerca medica e nella sensibilizzazione sociale. In questo contesto, il mondo delsi propone come un potente amplificatore di messaggi di solidarietà e sostegno per la ricerca., presidenteFIGC, ha sottolineato l’importanza delcome veicolo di comunicazione e di supportocomunità, intervenendo durante la direttacampagna “Una promessa per la ricerca”, organizzata da Aisla, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulla SLA.Il ruolo delnella sensibilizzazione socialeIlnon è solo sport: rappresenta un fenomeno culturale di massima visibilità che può influenzare notevolmente l’opinione pubblica e mobilitare risorse per cause sociali importanti.