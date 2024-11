Anteprima24.it - “I Lions contro il Diabete”, domenica l’iniziativa a Benevento: visite mediche gratuite e screening diabetologici

Tempo di lettura: < 1 minuto24 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Chiostro dei Padri Conventuali di San Francesco in piazza Dogana asi terrà“Iil”.L’evento è promosso dalClubHost e dalClubArco Traiano rientra nell’ambito della settimana dedicata alla giornata mondiale del.Nel corso della mattinata saranno effettuate gratuitamente numerosecon, attraverso illlo dei valori glicemici, le ecografie epato biliari, l’ecocolor doppler dei vasi carotidei con conclusivi consigli diagnostici.Si stima che circa 537 milioni di adulti in tutto il mondo convivano con ile che la diffusione di questa malattia sia in rapido aumento.