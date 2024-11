Gaeta.it - Hamerica’s celebra il Thanksgiving con un menù speciale in tutti i suoi ristoranti italiani

La catena, rinomata per la sua autentica offerta di cucina americana, si prepara are ilcon un piatto iconico. Il 28 novembre, il ristorante propone una cena a tema inlocali presenti in Italia. I clienti potranno gustare il classico tacchino al forno, arricchito dalla tradizionale salsa gravy, affiancato da patate dolci fritte e marmellata di mirtilli. Questoè disponibile al prezzo di 24,90 euro e comprende un piatto, una bibita a scelta e un dolce.Ildiper ilnon si limita a festeggiare il, ma offre una varietà di piatti che si ispirano alla tradizione culinaria americana. Con oltre 30distribuiti in diverse città italiane, ilè ricco e variegato.