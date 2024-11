Oasport.it - Golf, McNealy e Thorbjornsen condividono la vetta al The RSM Classic dopo il primo round. Male Åberg

Leggi su Oasport.it

Prima giornata del PGA Tour in archivio con Mavericke Michaelsaldamente al comando del The RSMa -8. I due statunitensi, che hanno giocato rispettivamente sul Seaside Course e sul Plantation Course, hanno concluso queste prime 18 buche entrambi con un bogey-free-e si trovanoilad un colpo di distanza sul connazionale Andrew Novak fermo a -7 in 3° posizione solitaria.Chiudono la top 5 in T4 a -6 sul totale il belga Adrien Dumont de Chassart, 24enne diventato professionista nel 2023 e che quest’anno ha dimostrato un discreto livello posizionandosi 2 volte in top 10 su 26 eventi giocati (11 i tagli passati), e l’americano Chandler Phillips, 27enne anche lui con 2 top 1o all’attivo in stagione sul PGA Tour (26 presenze e 18 tagli centrati).