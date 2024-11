Lanazione.it - Finalmente la neve in montagna. Stagione sciistica al via: pronta la Val di Luce

Abetone, 22 novembre 2024 – Esia. Lo dice Andrea Formento, direttore degli impianti della Val di: «Parte lainvernale. Grazie alle basse temperature e al tasso di umidità decisamente contenuto – aveva scritto ieri Formento sui social – da stasera abbiamo rimesso in moto i nostri impianti di innevamento. Le previsioni dannonel pomeriggio seguita da pioggia ma il lavoro di stanotte oltre che per produrre la primaci serve anche per fare un test di funzionalità dell’intero impianto d’innevamento in condizioni di lavoro normali». In contemporanea la minoranza consiliare di Cutigliano presenta due mozioni legate al sistemachiedendo: «Se si sia partecipato all’avviso pubblico del Ministero del Turismo con la presentazione del progetto di rinnovo e ammodernamento dell’impianto Buca della Terra – Selletta; con la presentazione di altri progetti per impianti di risalita a fune; infine con la presentazione di progetti per impianti di innevamento artificiale».