Ilrestodelcarlino.it - Dovadola, 458mila euro per il nuovo teatro

Fra i dieci teatri di altrettanti comuni che si sono aggiudicati i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione (4 milioni di) per la ristrutturazione, vi è anche, con un contributo di 457.994, cui vanno aggiunti 144.629come quota comunale, per una spesa complessiva di 602.624. Il finanziamento regionale è finalizzato a "sostenere le sedi teatrali con interventi di ristrutturazione, restauro, adeguamento tecnologico, al fine di renderle maggiormente fruibili, più confortevoli, pienamente accessibili, a ridotto consumo energetico, con impianti scenici aggiornati e al passo coi tempi, in grado di ospitare spettacoli che richiedano anche l’utilizzo di nuove tecnologie". A questi dieci progetti regionali, se ne aggiungono altri nove (3 milioni di) di valorizzazione del patrimonio architettonico, cioè progetti di restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico storico e contemporaneo a destinazione culturale.