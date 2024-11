Lanazione.it - D.i.m.a. presenta flamenco: concerto per Santa Cecilia

Arezzo, 22 novembre 2024 – Ilentra, per la prima volta, tra le mura rinascimentali di Casa Petrarca, in Via dell’Orto 30 ad Arezzo, per ilin occasione di, patrona della musica,che vedrà protagonista la chitarra di Carlos Piñana Conesa accompagnato dai ritmici di Miguel Ángel Orengo alle percussioni, organizzato dall’Associazione Culturale D.I.M.A., sabato 23 novembre alle ore 18:00, nella sede di Casa Petrarca e nel cuore di Arezzo Città del Natale 2024. Uno spettacolo che arriva direttamente dalla Spagna, la cui tradizione e colori si susseguono in un crescendo di emozioni nel programma che comprende composizioni tradizionali e originali, scritte dallo stesso Piñana, oggi uno dei maggiori rapnti della tradizione flamenca che ha saputo coniugare con successo la sua formazione classica e quella tradizionale.