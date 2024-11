Gaeta.it - Conviene veramente vivere in crociera? La risposta di chi lo fa da 20 anni, spiazzerà tutti

Facebook WhatsAppTwittersu una nave da: affascinante, bello. Ma è anche conveniente? Facciamo due calcolisu una nave daper oltre vent’può sembrare la trama di un romanzo, ma per Mario Salcedo, un uomo originario di Cuba, è semplicemente la sua realtà quotidiana. All’età di 47, Mario ha deciso di abbandonare la vita tradizionale a terra per trasferirsi definitivamente su una nave da. La sua scelta, sebbene radicale, era guidata da una combinazione di desiderio di avventura e motivazioni economiche.Nel 1997, Mario, soprannominato “Super Mario” dall’equipaggio della Royal Caribbean Voyager of the Seas, ha intrapreso questo viaggio unico. Ora, a più di 70, continua a considerare il mare la sua vera casa. “La terraferma mi sembra ormai aliena,” ha detto in un’intervista a All Things Cruise.