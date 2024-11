Gaeta.it - Controlli agroalimentari in Campania: sanzioni per oltre 80mila euro in un’operazione contro le frodi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La campagna diavviata dai carabinieri forestali inha come obiettivo principale la tutela del made in Italy e della salute dei consumatori. Attraverso un’analisi accurata delle normative, gli agenti hanno monitorato la tracciabilità e la corretta etichettatura dei prodotti lungo tutta la filiera alimentare. L’operazione ha rivelato irregolarità significative: sui 99effettuati, più della metà ha evidenziato problemi, con fortie denunce a carico di attività commerciali.e risultati deiNel corso dell’operazione, i carabinieri hanno elevato 45amministrative per un totale die hanno registrato sette illeciti penali. La situazione più critica è stata riscontrata a Taurasi, in provincia di Avellino, dove è stata bloccata un’attività di stoccaggio di vino con gravi carenze igienico-sanitarie.