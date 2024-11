Conor McGregor condannato per violenza sessuale in sede civile | dovrà pagare alla vittima un maxi risarcimento

Leggi su Open.online

Il famoso lottatore di MMAè statooggi, 22 novembre, inper aver stuprato nel 2018 una donna, Nikita Hand. Come riporta il Guardian, l’Alta Corte della capitale irlandese ha stabilito che l’atleta di 36 annirisarcire lacon quasi 250mila euro. Secondo la ricostruzione dei giudici, la donna era stata portata nell’attico di un hotel dove era in corso una festa a base di alcol e droga.– stando al verdetto dei giudici – l’ha quindi spinta dentro una camera dove poi l’ha violentata mentre era sotto l’effetto di antidepressivi e sostanze stupefacenti. Non sono mancati attimi di tensione durante l’udienza: l’atleta è stato accompagnato da un folto gruppo di fan e familiari. Più volte ha sostenuto che il rapporto fosse consensuale, ma la corte non gli ha creduto.