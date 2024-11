Ilfoglio.it - Che America sarà quella di Trump e Musk?

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di scrivere cosa pensano dell'arrivo dialla guida della democrazia più importante del mondo, gli Stati Uniti, e cosa pensano di: un genio o un pericolo? Se siete studenti universitari potete scrivere, in 2.000 battute, a [email protected] . Le miglio risposte verranno pubblicate qui e sul sito del Foglio Mi rimbomba nella testa il cattivo e aggressivo grido “USA” urlato daglini adoranti davanti al loro quarantasettesimo presidente e che tutti i miei podcast preferiti hanno mandato in loop nelle ultime ore. Ma forse non è né cattivo e né aggressivo, forse è solo esultante, davanti ad una delle vittorie piú inaspettate e schiaccianti degli ultimi anni. Però mi turba, e lo ascolto con la faccia corrucciata, le mani strette a pugno, come se queste elezioni fossero state le mie, come se quel voto l’avessi scritto io, come se quel Paese fosse il mio.