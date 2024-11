Gaeta.it - Cambiamenti nelle esequie papali: le nuove disposizioni di Papa Francesco

Facebook WhatsAppTwitterha annunciato importanti modifiche riguardanti le, segnando un cambio significativo rispetto alle tradizioni consolidate. Questi aggiornamenti intendono semplificare il processo di venerazione e addio, rispettando allo stesso tempo le esigenze dei fedeli. NovitàTradizionalmente, i pellegrini si sono sempre ubicati in lunghe file per rendere omaggio al, il cui corpo veniva esposto su un catafalco adornato. Con le, il corpo delsarà accessibile ai fedeli, ma rimarrà già collocato all’interno della bara. Questa scelta mira a ridurre il lungo addio che spesso accompagnava la morte di un pontefice, rendendo il processo più immediato e accessibile per tutti.Un’altra modifica rilevante riguarda il tipo di bara.