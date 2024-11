Thesocialpost.it - Basket in lutto, muore campione della squadra che ha segnato un’epoca

nel mondo delitaliano: Peppe Falco, uno dei giocatori simboloJuve Caserta che nel 1991 vinse lo scudetto con laPhonola, è morto a 52 anni dopo una lunga malattia. Nativo di Napoli, Falco è stato un atleta straordinario, un’ala di 2,03 metri con un talento naturale per il gioco, ma è ricordato ancor più per la sua umanità e il suo carattere solare.Con il club casertano ha disputato 20 partite in Serie A, contribuendo alla storica vittoria del campionato. Falco era un giocatore dotato di grande fisicità e di una mano particolarmente precisa, qualità che lo rendevano un punto di riferimento sia in attacco che in difesa. La sua carriera si è poi arricchita di esperienze in altre città italiane, come Pistoia, dove ha giocato in Serie A, e Maddaloni, dove ha concluso la sua carriera da giocatore.