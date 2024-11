Ilgiorno.it - Assunzioni in crescita del 10% nel sito bresciano di Leonardo

Leggi su Ilgiorno.it

indel 10% all’anno per i prossimi tre anni neldi, che oggi conta 135 persone, con una media di 38 anni. "È unpiccolo per, ma c’è molto fermento – spiega Marcello Tomasoni, responsabile dello stabilimento di Brescia – quest’anno in produzione è entrato il 50% di risorse in più, siamo passati da 40 a 60 dipendenti in produzione". Il, ex Oto Melara ed ex Breda, produce sistemi di difesa soprattutto per sistemi navali ed aeronautici, destinati agli elicotteri. Ladi personale è trainata dall’aumento della produzione, che registra un 25% disui contratti (70 i milioni di fatturato nel 2023), per effetto della situazione geopolitica. Nelsi stanno attualmente sviluppando due armi, che permetteranno di affrancarsi da fornitori esteri, in particolare americani; primo cliente di lancio sarà il Ministero della Difesa, come spiegato da Alessandra Mazzanti, responsabile programmi dei sistemi di difesa navali e aeronautici di piccolo calibro.