Aldo Giaccone festeggia 108 anni | una vita ricca di esperienze e memorie storiche

Facebook WhatsAppTwitterha raggiunto un traguardo eccezionale, spegnendo le sue 108 candeline. Circondato dall’affetto di sua figlia Rita, del genero e degli ospiti della residenza Aurelia, il signorha ricevutomenti calorosi e attenzioni da parte della comunità locale. Una celebrazione che ha messo in luce non solo la sua longeva esistenza, ma anche il valore di unadie personali.Il significato della longevità: un messaggio di resilienzaIl sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha voluto presenziare all’evento per rendere omaggio a questa figura così rappresentativa della storia italiana. Durante il suo intervento, il primo cittadino ha dichiarato: “Porto gli auguri dell’Amministrazione Comunale, della città e i miei personali al signor, che ho conosciuto lo scorso anno.