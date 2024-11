Biccy.it - Aggressione di Basciano a due persone: “Pugni al volto e alle braccia”

Leggi su Biccy.it

Non solo le diverse denunce di Sophie Codegoni per quello che ha subito negli anni, a quanto pare Alessandrosarebbe stato violento anche con altre. Oggi nel programma Rai, Ore 14, Milo Infante ha letto i documenti relativi all’di Alessandro a due ragazzi, due amici di Sophie: “E poi ci sono le violenze fisiche, perché non bastavano gli insulti. Il 14 novembre del 2024 è accaduto un fatto grave in via della Moscova a Milano. Nell’immediatezza dell’arresto questo signore ha parlato molto ed ha avuto un gran raccontare le sue ragioni. Ma le indagini sono state fatte in maniera accurata“.Di questaaveva già accennato qualcosa Fabrizio Corona, che ha anche fatto i nomi delle presunte vittime.avrebbe raggiunto due amici della Codegoni, minacciandoli e poi picchiando uno dei due giovani (che pare siano fidanzati).