Lanazione.it - Violenza di genere in Toscana: 6 femminicidi nel 2023. E 2300 donne al pronto soccorso

Firenze, 21 novembre 2024 – I numeri emersi dalla presentazione del XVI Rapporto sulladiin2024 sono allarmanti: nelci sono stati 120 omicidi diin Italia, di cui 97 sonoavvenuti in ambito affettivo familiare, si parla dell’80,8%. Innelsono state 6 levittime dio, portando a 140 il numero di vittime dall’inizio del monitoraggio nel 2006. Si conferma la prevalenza dianziane tra le vittime: nel 2022 erano 4 su 7 lecon età superiore ai 75 anni, nelsono 4 su 6. Laè in prima linea per quanto riguarda la prevenzione dellae la presa in carico delle vittime di. Ma c’è ancora molto da fare. Lo confermano i dati: gli accessi totali in Codice Rosa sono stati 2302. Maltrattamenti che hanno riguardato 1551adulte e 400 minori.