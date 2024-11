Ugo Lofrano assassinato a Verbicaro la confessione del nipote | Mamma ho ucciso lo zio

Leggi su Thesocialpost.it

Omicidio a: Meccanico 74enne Trovato Morto nella Sua OfficinaMercoledì 20 novembre 2024, verso le 18, una tragedia ha sconvolto, piccolo paese di tremila anime. Biagio, 41 anni, avrebbelo zio Ugo, 74 anni, titolare dell'officina in cui lavorava. Dopo l'omicidio, Biagio si è recato a casa, confessando alla madre: "Hozio Ugo".La ricostruzione dei fattiSecondo le prime indagini, zio estavano lavorando insieme all'officina in via Manzoni, quando è scoppiata una lite per motivi futili legati ai pezzi di ricambio di un'auto. I due erano noti per i frequenti diverbi, ma mai prima d'ora erano sfociati in violenza. Questa volta, però, la situazione è degenerata: Biagio avrebbe afferrato un pezzo di ferro e colpito lo zio più volte alla testa, lasciandolo esanime in una pozza di sangue.