.com - Turismo Roma, Gualtieri: “Ai sindaci più poteri per gestire l’extra alberghiero”

Leggi su .com

“Il governo italiano dovrebbe trasferire ainecessari per regolamentare l’eccesso dell’offerta extra alberghiera”. A dirlo è il sindaco diRoberto, che intervenendo alla 41esima edizione dell’Assemblea dell’Anci a Torino ha parlato delle soluzione per migliorare la qualità delnelle grandi città italiane.A tal propositoha dichiarato: “Sulè bene impostare il dibattito in modo corretto. Nelle città che hanno una forte attrattività turistica, bisogna avere gli strumenti per governare una forte domanda turistica”.E ancora: “L’Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo in cui inon hanno iper regolare i fenomeni extra alberghieri. Il problema non è che arrivano i turisti in Italia ma che va limitato e governato il settore extra, vanno gestiti i flussi e mancano i