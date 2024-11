Notizie.com - Truffe call center, boom di segnalazioni: vi telefonano con questa scusa

Leggi su Notizie.com

Il numero di tentativi di raggiri perpetrati dae operatori illegali aumenta sempre di più nel nostro Paese: la nota dell’associazione Arte.Sale in maniera significativa il numero di tentativi dinel nostro Paese. Molti di questi raggiri ai danni dei cittadini vengono perpetrati dae operatori illegali con tecniche sempre più raffinate e pericolose.di: vicon(Notizie.com)A lanciare l’allarme sul punto è il portale antitruffa di Arte (Associazione Reseller e Trader dell’Energia) che ha reso noto come nei primi sei mesi dalla sua nascita abbia ricevuto circa 3.500da cittadini raggirati attraverso telefonate illegali. I tre reati segnalati, come spiega l’associazione, sono tre: violazione della privacy, truffa sull’offerta commerciale e sostituzione di persona.