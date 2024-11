Gaeta.it - Tre galassie ultra-massicce scoperte nel primo miliardo di anni dopo il Big Bang

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un recente studio ha rivelato la scoperta di treenormi, simili in dimensioni alla Via Lattea, risalenti al periodo immediatamente successivo al Big. Gli scienziati coinvolti, attraverso l’utilizzo avanzato del telescopio spaziale James Webb, hanno gettato luce su come le stelle nell’Universordiale si siano formate con una rapidità sorprendente, sfidando modelli precedentemente accettati sulla genesi delle. I risultati pubblicati sulla rivista Nature suggeriscono che leidentificabili possano cambiare la nostra comprensione delle dinamiche galattiche.La scoperta delleLe osservazioni effettuate dal team internazionale di esperti, guidato dal professor Ivo Labbè della Swinburne University of Technology, hanno portato alla luce l’esistenza di questeenormi che risalgono a circa undiil Big