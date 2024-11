Ilrestodelcarlino.it - Stasera a cena è servito il duello Loreto-Bramante

Un giovedì scoppiettante. Oggi al PalaMegabox di Pesaro, c’è ItalservicePesaro. Insomma il derby dei derby, la stracittadina. Il club del presidente Lorenzo Pizza figura in questa giornata da ospitante, palla a due prevista alle ore 20,30. L’Italservice ci arriva forte. Capitan Broglia e compagni stanno trovando una buona continuità di risultati e non vogliono frenare.infatti guida la classifica della serie B Interregionale con Matelica e Recanati, ilperò insegue a due vittorie di distanza. Ci sono tutti gli ingredienti per un derby imperdibile. "È un derby e come tale aperto a qualsiasi risultato – avvisa il general manager delFederico Ligi -, noi veniamo da una bella vittoria, ma siamo un po’ acciaccati". Ilnell’ultimo turno ha battuto in trasferta il Porto Recanati.