Quotidiano.net - Schlein esalta l’unità: "Vittorie collettive, col contributo di tutti". E rilancia sulla sanità

Leggi su Quotidiano.net

Quelle in Emilia Romagna e in Umbria "sono statee di squadra, ciascuna forza ha dato il proprio". Lo dice Elly(foto) e il riferimento pare essere alle polemiche che fino all’ultimo hanno riguardato la presenza di Italia viva. Ma la segretaria del Pd anche ieri, durante la sua analisi del voto al Nazareno, ha ribatito di voler essere testardamente unitaria e di non aver intenzione di escludere nessuno a priori. "Ci sono dei temi che uniscono – ha spiegato– come la, la scuola, il lavoro". Poihato la mobilitazione per la difesa dellapubblica. "Continueremo ad andare nei luoghi di cura – ha spiegato – a incontrare gli operatori in difficoltà". Già nel tour per le europee, così come in quelli per le regionali, la segretaria ha fatto spesso tappa nelle strutture sanitarie.