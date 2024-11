Oasport.it - Rugby, la formazione della Nuova Zelanda per la sfida con l’Italia: il XV degli All Blacks

Leggi su Oasport.it

Il CTAll, la Nazionale neozelandese di, ha diramato laufficiale per il match contro, in programma all’Allianz Stadium di Torino sabato 23 novembre alle ore 21.10, ultimo incontroazzurri nelle Autumn Nations Series 2024.Il Test Match sarà diretto dal francese Pierre Brousset, con Nika Amashukeli e Ludovic Cayre quali assistenti e Tual Trainini quale TMO: Scott Robertson ha scelto un XV d’esperienza, nel quale però spicca la presenza in terza linea di Wallace Sititi, candidato per il premio Breakthrough Player of the Year ai WorldAwards.Lache scenderà in campo a Torino sarà capitanata da Scott Barrett, con Ardie Savea e Codie Taylor come vice: gli Allnon faranno riposare i pezzi pregiatiselezione, dato che partiranno tra i titolari Beauden Barrett, Caleb Clarke, Rieko Ioane, Mark Tele’a e Will Jordan.