Romagna Rfc buona la seconda | 35-34 sul Riviera

IlRfc femminile conferma la vittoria dell’esordio e anche nellaprova del campionato di serie A di rugby si assicura il bottino pieno. Le romagnole hanno avuto la meglio per 35-34 sulal termine di una partita combattuta punto a punto e in bilico fino alla fine. La partita. Le marcature si aprono al 7’ con la meta di Crispo, trasformata da Montanari; le ospiti accorciano con una meta non trasformata, ma la reazione delè immediata e la meta di Gai, di nuovo trasformata, le riporta in vantaggio. Ilrisponde colpo su colpo e con due mete nella fase centrale del parziale ribalta la situazione: il controsorpasso romagnolo arriva proprio allo scadere del primo tempo, con la meta di Liguori. Il calcio di trasformazione porta il parziale sul 21-17. Il botta e risposta si conferma anche nella ripresa e se al 5’ ilancora Crispo mette la firma sulla quarta meta della giornata, dopo pochi minuti anche le venete chiudono in cassaforte il bonus offensivo con la segnatura che le riporta sotto break.