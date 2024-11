Unlimitednews.it - Ocse, Pil in lieve aumento nel terzo trimestre

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo dei Paesiè aumentato dello 0,5% neldel 2024, in leggerorispetto allo 0,4% delprecedente. E’ quanto emerge dalle stime preliminari dell’organizzazione di Parigi. La crescita negli Stati Uniti è rimasta stabile nel periodo allo 0,7%, mentre è rallentata in Canada e Giappone, nel Regno Unito e in Italia. Il rallentamento del Giappone è stato principalmente dovuto a una contrazione degli investimenti e delle esportazioni di servizi, soprattutto per il calo del turismo. Nel Regno Unito il rallentamento delè stato causato dalla riduzione delle scorte, che ha rappresentato il principale freno alla crescita. Al contrario, il Pil accelera in Francia, trainato principalmente da undei consumi privati, sostenuti dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi.