Neve in Val Brembana, i primi fiocchi catturati dalle webcam

Valle. Secondo gli esperti, giovedì 21 novembre era il giorno che poteva regalare la prima spolverata diin Bergamasca. Le attese non sono state tradite, come si può vedere da alcune immagini catturatein Valle. Le immagini arrivano da Foppolo, Piazzatorre e Valtorta, località comprese tra gli 850 e i 1.500 metri di altitudine. Certo, per il momento non si può parlare di grandi nevicate, ma è già qualcosa.Le previsioni, tuttavia, parlano di possibili precipitazioni nevose anche intorno ai 300 metri. Qualche fiocco, associato a deboli piogge, potrebbe dunque vedersi anche in pianura, non solo nelle valli bergamasche e non solo in montagna. A scendere, però, non sarà soltanto la. Ma anche le temperature, date in brusco calo. Da venerdì, invece, la situazione meteo dovrebbe migliorare e restare stabile per gran parte della prossima settimana.