Bergamonews.it - Negli spazi del ChorusLife inaugurato un nuovo punto vendita Decathlon

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Uno dei primi negozi ad aprire nel nuovissimoè undi. Il brand sportivo ha già aperto le porte del suo negozio nel distretto urbano, che tra le altre cose promuove uno stile di vita sostenibile e orientato al benessere.Con una superficie espositiva di 800 metri quadri e 17 collaboratori, in gran parte provenienti dalla Bergamasca, il negozio si propone comedi riferimento per la comunità locale, offrendo prodotti innovativi e servizi pensati per sportivi di ogni livello.L’apertura a Chorus Life è parte del piano di rebranding di, avviato a Corsico a giugno 2024. Il progetto punta a creare un’esperienza di acquisto intuitiva e coinvolgente, che integra i canali online e offline, per offrire un servizio sempre più accessibile e guidato.