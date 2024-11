Mistermovie.it - Mister Movie | Robert Pattinson si unisce al cast del nuovo film di Christopher Nolan

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., uno dei registi più visionari del nostro tempo, continua a sorprendere il pubblico con i suoi ambiziosi progetti cinematografici. Il suo prossimo, ancora senza titolo, si sta delineando come un evento cinematografico imperdibile. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter,sarà uno dei protagonisti principali, unendosi a unstellare che include Matt Damon, Tom Holland e Anne Hathaway.: Il Ritorno conDopo aver collaborato conin Tenet (2020),torna a lavorare con il regista in un ruolo che, sebbene ancora avvolto nelo, promette di essere centrale nella narrazione. La scelta dinon sorprende: l’attore ha dimostrato grande versatilità, passando da blockbuster come The Batman ad’autore come Mickey 17 di Bong Joon-ho, in uscita nel 2025.