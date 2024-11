Mandato di arresto per Netanyahu gli Usa | La Corte non ha giurisdizione Cauto Tajani | Valuteremo come comportarci

Leggi su Open.online

Da una parte un «procuratore corrotto» che ha «agito in fretta», dall’altra un sostegno incrollabile allapenale internazionale e alle sue sentenze «da rispettare e applicare». Se il sostegno di Washington a Israele sembra più solido giorno dopo giorno, l’Unione europea si allinea alla decisione del tribunale dell’Aia di spiccare mandati d’per il premier israeliano Benjamin, il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant e per il leader del braccio militare di Hamas Mohammed Deif. Il governo italiano, per bocca del ministro Antoniorimane, una posizione che ha provocato le reazioni della opposizione, mentre la Lega liquidaassurda e filo-islamica la decisione della. Secondo il procuratore Karim Khan si sarebbero tutti resi colpevoli di crimini di guerra e contro l’umanità a partire dal 7 ottobre 2023, il giorno degli attacchi di Hamas.