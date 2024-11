Ilnapolista.it - Maksimovic: «McTominay non avrebbe potuto avere insegnante migliore di Conte. Lukaku migliorerà»

Nikola, ex difensore del Napoli, attualmente al Montpellier, ha rilasciato un’intervista a “Napoli Magazine”.Buongiorno è più forte di Kim? Ti ricorda Chiellini?«Chiellini è unico, non lo paragonerei a nessuno. Kim si è inserito perfettamente nel Napoli e ha contribuito come tutti in quel momento alla vittoria del tricolore, il Napoli giocava da squadra. E tutti erano ad alto livello, dall’inizio alla fine. Buongiorno è il futuro del calcio italiano e spero che faccia grandi cose con il Napoli».Il Var sta facendo molto discutere, pensi che vada cambiato qualcosa?«Con l’introduzione del Var gli errori degli arbitriro dovuto ridursi a una percentuale irrisoria, ma abbiamo visto che ultimamente ci sono state molte lamentele da parte dei club, mentre non dovrebbe essere così.