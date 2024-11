Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi 68-54, Eurolega basket in DIRETTA: i campioni d’Italia tentano l’allungo nella ripresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-56 Appoggio di Jokubaitis: ilaccenna una reazione.68-54 ZACH LEDAY! BOMBA DALL’ANGOLO.65-54 2/2 di Hoard ai liberi.65-52 ZAAACH LEDAY! TRIPLAAAAAA62-52 Hoard in allontanamento per il -10.L’ex Partizan Belgrado fallisce il libero aggiuntivo.62-50 Zach LeDay! Col fallo.60-50 1/2 per Jaylen Hoard in lunetta.60-49 Gabriel interrompe l’emorragia per il!60-47 Taglio perfetto di Nico Mannion:spinge sull’acceleratore, +13!58-47 ANCORA LUI: ARMONI BROOKS! “ON FIRE”, ALTRA TRIPLA.55-47 Hoard dalla media: ilrisponde colpo su colpo!55-45 ARMONI BROOKS! DA LONTANISSIMO. 13 PUNTI PER LUI.52-45 Randolph alza la parabola.52-43 Armoni Brooks con la mano morbida: +9e massimo vantaggio!21:30 Squadre già tornate sul parquet per ladelle ostilità: si riparte dal 50-43 con cui si era concluso il primo tempo in favore dell’!21:25 16 punti di uno scatenato Nikola Mirotic, con 8 punti equamente divisi tra Armoni Brooks e Neno Dimitrijevic.